Dakar, 9 nov (APS) – L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé 414 disparitions de migrants le long de l’itinéraire reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries entre le 1er et 12 octobre dernier, appris l’APS.



‘’Entre le 1er et le 12 octobre dernier, son projet sur les migrants disparus, a enregistré plus de 414 disparus le long de l’itinéraire reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries’’, a indiqué l’organisation dans un communiqué publié sur son site.



L’OIM souligne dans le même temps que 400 migrants avaient été interceptés au large des côtes mauritaniennes depuis la mi-octobre, confirmant ainsi une ‘’augmentation des tentatives de traversée le long de l’itinéraire de l’Afrique de l’Ouest.



Dans son communiqué, l’OIM révèle qu’environ 200 bateaux sont arrivés aux Canaries depuis fin septembre, transportant au moins 5000 migrants, soit 10 fois plus qu’à la même période, l’an dernier.



Malgré cette augmentation par rapport à l’année dernière, les arrivées restent bien inférieures à celles enregistrées en 2006 et 2007, soit 32 000 migrants arrivés aux Canaries, fait-on savoir de même source.



