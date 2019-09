Dakar, 1-er sept (APS) -Des pluies et orages se manifesteront sur les régions Sud et sur la façade Ouest du pays au cours des prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"A Podor et Matam par contre le ciel sera nuageux à couvert avec des risques de pluies faibles", note l’agence dans son bulletin de prévision reçu dimanche à l’APS.

Elle renseigne que le temps chaud sera moins ressenti sur la quasi-totalité du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 28°C et 34°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Sud à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée, ajoute l’ANACIM.