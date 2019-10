Dakar, 22 oct (APS) - Des pluies et orages intéresseront les localités Sud du pays notamment sur Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Cap Skirring au cours de cette nuit et dans la journée du mercredi, indique l’agence nationale de la météo.



Dans son bulletin de prévision, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) signale que ‘’ces systèmes convectifs pourraient s’étendre dans les régions Centre-sud-ouest du territoire occasionnant ainsi des pluies faibles à modérées devenant fortes par endroits’’.



Ailleurs, un ciel passagèrement nuageux prédominera, indique l’agence, soulignant que ‘’le temps chaud se maintiendra sur les régions Nord-est et Centre où les températures maximales varieront entre 38 et 41° C’’.



Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de secteur Sud-ouest à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées.