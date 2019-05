Dakar, 24 mai (APS) – Le temps sera instable sur le Sénégal oriental, occasionnant des orages et pluies faibles à modérées dans les localités de Kédougou et Bakel à partir de la nuit du vendredi et durant le week-end, a appris l’APS.

Dans un Bulletin de prévision spécial (BMS), l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) souligne qu’"une vigilance est nécessaire car les pluies annoncées pourraient occasionner des désagréments au niveau de la population, du cheptel, des équipements et des biens périssables".

