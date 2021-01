Dakar, 31 déc (APS) - Un million cent mille ménages, soit environ plus de la moitié de la population sénégalaise, ont reçu le soutien de l’Etat dans le cadre du programme de résilience, a annoncé le chef de l’Etat.



Dès l’apparition de la pandémie en mars, le gouvernement a déployé en urgence un important Programme de résilience économique et sociale de 1000 milliards de fcfa, financé par le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, FORCE COVID-19, a rappelé, jeudi soir, Macky Sall, à l’occasion de son message de nouvel an.



Il remercié ‘’toutes les bonnes volontés et les partenaires qui y ont contribué’’.



Le Programme a permis d’organiser immédiatement la riposte sanitaire et de maintenir la maladie sous contrôle sur l’ensemble du territoire national, notamment par l’aménagement et l’équipement de 52 Centres de traitement des épidémies contre un seul au début de la pandémie, a-t-il dit.



Selon lui, ‘’le programme de résilience a aussi permis de soutenir les entreprises, les travailleurs et différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture à hauteur de 5,5 milliards de fcfa’’.



Macky Sall a annoncé que le secteur touristique en particulier, ‘’un des plus durement affectés par la pandémie’’, a bénéficié d’un crédit hôtelier d’un niveau jamais atteint de 50 milliards de fcfa.



De plus, les importants travaux de protection du littoral de Saly contre l’érosion côtière sur 7 Km, ont permis de sauver 17 hôtels, leurs emplois et d’autres activités de la zone, liées au tourisme, a-t-il souligné.



Selon lui, ‘’le gouvernement a également pris en charge les factures d’électricité des abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, octroyé une aide financière à 126 724 membres de notre diaspora et facilité le rapatriement de 12 584 compatriotes’’.



‘’Nous déployons tous ces efforts dans un contexte de crise économique profonde, qui continue d’affecter tous les pays, y compris les plus prospères’’, a dit le chef de l’Etat.



