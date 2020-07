Kidira, 19 juil (APS) – Plus de 100.000 têtes de moutons ont été enregistrés au poste frontalier de Kidira (Tambacounda), contre 25.000 à la même date l’année dernière, a appris l’APS.

‘’Les opérateurs économiques du Sénégal ont fait entrer dans notre pays plus de 13.000 moutons. Ceux du Mali plus de 44.000 et les opérateurs de la Mauritanie plus de 43 000 têtes’’, a indiqué le chef du service départemental de l’élevage de Bakel, Mame Biram Bodian.

Il s’exprimait lors d’une visite du ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ, au poste frontalier de Kidira. M. Kâ s’était auparavant rendu au foirail de Payar, dans le département de Koumpentoum.

M. Bodian a fait état d’une augmentation du nombre des moutons issus de la production locale à 5.125 au poste vétérinaire de Kidira.

Le ministre de l’Elevage, Samba Ndiobéne Kâ, s’est réjoui du nombre important de moutons au marché de Kidira. Il a assuré de son engagement à ne ménager aucun effort pour que cette tendance se poursuive au niveau national.

‘’Au poste de contrôle frontalier de Kidira, la synergie d’action entre forces de défense et de sécurité ainsi qu’avec les soldats de l’économie, permettra d’atteindre l’objectif de 803.000 têtes de moutons, afin que chaque Sénégalais puisse avoir le mouton de sa bourse’’, a-t-il dit.

Samba Ndiobène Ka a rappelé que le rôle de l’Etat était de permettre aux opérateurs de mener tranquillement leurs activités de manière à rendre les moutons disponibles sur le marché et accessibles à toutes les bourses.

Il a souligné que ses homologues de la Mauritanie, du Mali et du Niger sont dans de très bonnes dispositions pour accompagner le Sénégal dans cette opération qui a à la fois une dimension religieuse, économique et sociale.