Dakar, 11 mars (APS) – Au total, 4 111 individus ont été interpellés pour diverses infractions durant le mois de février dans le cadre d’opérations de sécurisation menées sur toute l’étendue du territoire, a annoncé mercredi la Police.



’’Les opérations de sécurisation menées sur l’étendue du territoire national ont permis d’interpeller quatre mille cent onze (4.111) individus, pour diverses infractions, dont soixante –trois (63) de nationalités étrangères’’, fait savoir le Bureau des relations publiques de la Police nationale, dans un communiqué.



Comparativement aux statistiques du mois précédent, la Police a fait état d’une baisse de 43, 91% du nombre d’interpellés qui est passé de 7.329 à 4.111 individus et en même temps d’une baisse 40% des cas d’atteintes à l’intégrité physique ayant entrainé mort d’hommes.



Ainsi, six cas de meurtres ont été enregistrés contre onze en janvier, a précisé le Bureau des relations publiques de la Police nationale.



S’agissant de la lutte contre la délinquance et la criminalité, la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démantelé deux bandes de malfaiteurs redoutables, a-t-on souligné de même source.



La police précise que l’une, composée de dix-huit étrangers, s’activait dans l’escroquerie via internet, alors que l’autre bande de quatorze nationaux était l’auteur de vols multiples commis en réunion avec usage d’armes à feu, de véhicules, et ayant entrainé mort d’homme.



A Louga, une bande de malfaiteurs, spécialisée dans les vols avec effraction et responsable d’énormes préjudices aux victimes a été également démantelée, a assuré la Police.



Par ailleurs, une importante quantité de riz impropre à la consommation estimée à cent soixante-quinze (175) tonnes a été saisie par le Commissariat de Rebeuss et six (06) individus, impliqués dans cette affaire, ont été mis hors état de nuire, fait-on remarquer.



Le Bureau des relations publiques de la Police nationale a indiqué que quatorze incendies avaient été recensés en février dans les secteurs du ressort de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), soit une baisse 58,82% par rapport au mois de janvier.



