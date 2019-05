Tambacounda, 21 mai (APS) – Des produits impropres à la consommation d’une valeur de 400 000 francs Cfa ont été saisis le service régional du commerce de Tambacounda depuis le début du ramadan, a appris l’APS de son responsable, Bacary Ndiaye.



Ces produits composés essentiellement de lait, du thé, de la boisson ont été saisi dans plusieurs cantines du marché central au cours d’une opération de contrôle menée quelques jours après le début du ramadan, a-t-il expliqué lors d’un entretien avec l’APS.



‘’C’est au cours des opérations de contrôle que les agents du service du commerce ont mis la main sur ces produits prohibés et impropres à la consommation. Les mis en cause ont été interpellés suivant le respect des procédures’’, a-t-il insisté.



‘’Malgré le comportement de certains commerçants qui essaient par tous les moyens, d’écouler leurs marchandises, le service du commerce reste sur ses gardes. Des contrôles sont organisés au quotidien’’, a assuré le chef de service du commerce régional.



Bacary Ndiaye rappelle qu’une vingtaine de tonnes de produits prohibés sont stockées dans les entrepôts du service. Le cumul des saisies effectuées ces deux dernières années et devant être incinérées après le ramadan, a-t-il assuré.





