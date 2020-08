Dakar, 28 août (APS) – L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) va accorder une subvention d’un montant de 1, 2 million de dollars, plus de 700 millions FCFA, au Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) pour le financement du réseau de pipelines de RGS S.A (Réseau gazier du Sénégal), a appris l’APS.



Le protocole accordant cette subvention a été signée ce vendredi entre l’USTDA et le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS).



Dans un communiqué, le FONSIS explique que cette subvention de l’Agence américaine pour le commerce et le développement ‘’est destinée à financer des études relatives à la construction du réseau de pipelines de RGS S.A. (Réseau Gazier du Sénégal)’’.



RGS S.A., société créée par PETROSEN, SENELEC et FONSIS ‘’assurera le transport du gaz des sites de production vers les lieux d’utilisation (centrales électriques, industries, gaz domestique etc.).



Selon le communiqué, la cérémonie s’est déroulée en vidéoconférence et en présence de Abdoulaye Dia Directeur de Cabinet du ministre du Pétrole et des Energies, Pierre Ndiaye, Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Papa Demba Diallo, DG du FONSIS, Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des Etats Unis à Dakar et Todd Abrajano, USTDA Chief Operating Officer (COO).



Créé en 2012, le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques S.A. (FONSIS), société anonyme détenue à 100% par l’Etat du Sénégal, le FONSIS investit en fonds propres et/ou en quasi fonds propres dans des projets à fort potentiel pour la croissance économique.



Ses 3 axes d’intervention majeurs sont le développement de projets stratégiques en PPP ou privé, le co-investissement, avec prise de participation dans des entreprises privées, la restructuration d’entreprises publiques ou privées.



L’Agence américaine pour le commerce et le développement. L’USTDA relie le secteur privé américain aux projets d’infrastructure des marchés émergents, en finançant des études de faisabilité, une assistance technique et des projets pilotes qui intègrent l’innovation et l’expertise des entreprises américaines.





OID/AKS