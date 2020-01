Dakar, 8 jan (APS) – Le Comité de pilotage du futur Musée du Mouridisme organise un point de presse, lundi, à 10h30, dans les locaux du Musée des civilisations noires de Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Selon la même source, le Coordonnateur du Comité, Serigne Chérif Fantamady Mbacké Falilou "exposera les acquis et les différentes propositions des Commissions administratives, scientifiques et architecturales et déclinera les modalités pratiques de réalisation du futur Musée dans la ville Sainte de Touba".

