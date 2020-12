Dakar, 23 déc (APS) – Le groupe émirati DP World va investir plus de 840 millions de dollars pour la réalisation de la première phase du port en eau profonde de Ndayane, a appris l’APS.

L’accord pour la construction de ce port a été signé mardi entre l’Etat du Sénégal et DP World en présence du président sénégalais Macky Sall et du président de DP World, sultan Ahmed Bin Soulayem, selon la RTS.

Le port de Ndayane sera le plus grand port d’Afrique de l’Ouest et pourra accueillir les plus grands navires.

L’infrastructure sera également jumelée à une zone économique spéciale pour ’’en faire un pôle qui pourra accueillir un grand nombre d’investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d’emplois pour la jeunesse’’, selon la même source.

’’Ce jour est un jour historique pour DPW et Sénégal’’, a salué sultan Ahmed Bin Soulayem.

Situé sur la Petite-Côte au sud de Dakar, le futur port multifonctionnel de Ndayane s’étendra initialement sur 600 hectares.

