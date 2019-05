Diourbel, 7 mai (APS) - Le niveau d’approvisionnement du marché en denrées de première nécessité est jugé "correct" à Diourbel en ce début de Ramadan, a annoncé mardi, le chef du service régional du commerce, Amadou Touba Niane.

Le marché connaît un "niveau d’approvisionnement correct (…) aussi bien pour les denrées qui font l’objet d’une fixation de prix comme l’huile en dosette, l’huile en fût, le gaz butane, le pain que pour les condiments utilisés pour le ramadan", a-t-il dit lors d’un entretien avec des journalistes sur la question.

M. Niane a rappelé qu’il y a eu une baisse de 700 francs CFA sur les sacs de farine, ajoutant que le marché est bien approvisionné en denrées de grande consommation comme les dattes, le sucre, l’oignon, la pomme de terre.

"Diourbel dispose de 58 tonnes de riz parfumé, de 48,7 tonnes de riz non parfumé dont le prix varie entre 12 500francs CFA et 14 000 francs CFA. Le riz parfumé importé est de 32,5 tonnes vendu entre 19 500 et 20 000 francs CFA", a indiqué le commissaire aux enquêtes économiques

Pour les variétés de riz intermédiaires (parfumé et non parfumé) et le riz local, le marché dispose de 48, 8 tonnes, le prix est cédé à 14 000 francs CFA, a-t-il ajouté.

Pour l’huile, a-t-il fait savoir, "il y a 1 882 bidons de 20 litres et les prix sont compris entre 13 800 et 14 500 francs CFA parce qu’à ce niveau, il n’y a pas eu de fixation autoritaire donc, c’est la loi de l’offre et de la demande qui prévaut".

"Le sucre en poudre, 182,5 tonnes, le prix se situe entre 27 250 et 27 500 francs CFA. Au détail, il peut être vendu à 585 francs CFA, parce que c’est un prix fixé. Le sucre en morceau, 16,9 tonnes vendu à 3 600 francs CFA, le sac de 50kg", a fait remarquer Amadou Touba Niane.

Pour les dattes, le marché de Diourbel a enregistré 7 44 cartons qui sont commercialisés entre 7 250 et 7 500 francs CFA.

L’oignon local qui était à 6,5 tonnes à la date 3 mai 2019 a connu une nette amélioration avec l’arrivée d’autres camions, a-t-il dit.

"La pomme de terre était à cette même date à 12 tonnes avec une petite baisse notée sur le prix qui est entre 6 000 et 6 500 francs CFA le sac. Le détail est à 275 francs CFA le Kg", a déclaré le chef du service commerce de Diourbel.

"Globalement, il n’y a pas de problème sur le marché de la commune de Diourbel. La situation est identique dans les autres départements surtout à Touba qui est un centre d’éclatement", a-t-il conclu.