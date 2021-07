Ranérou Ferlo, 26 juil (APS) – Le gouverneur de la région de Matam (nord), Mouhamadou Moctar Watt, a officiellement installé, lundi, Khadim Hann, dans ses nouvelles fonctions de préfet du département de Ranérou Ferlo, a constaté l’APS.



Cette installation a eu lieu lors d’une cérémonie organisée dans l’enceinte de la préfecture de ce département de la région de Matam en présence de proches du nouveau et du préfet sortant Mamadou Gueye ainsi que d’autres autorités municipales et administratives.



M. Hann s’est engagé à mobiliser tous les services de l’Etat présents dans le département de Ranérou Ferlo afin de relever les défis tout en souhaitant travailler en collaboration avec les élus territoriaux, autorités judiciaires, forces de défense et de sécurité, entre autres acteurs, au bénéfice des populations.



Le nouveau préfet a également exprimé sa volonté d’inscrire le développement du département de Ranérou Ferlo au cœur de son action, en insistant sur le fait que le rôle de l’Etat était d’impulser, accompagner et faciliter les transformations socio-économiques des territoires.





