Dakar, 4 dec (APS) – Des parents d’élèves, membres d’associations de consommateurs, d’organisations d’enseignants, de la société civile et leaders religieux, communautaires et politiques, organisent samedi un rassemblement de protestation contre le paiement de frais de scolarité non dispensée imposé par des écoles privées du pays.



Ces acteurs regroupés autour de SOS Consommateurs, tiennent ce rassemblement citoyen à partir de 10 heures, indique un communiqué parvenu à l’APS.



Prévu au Rond-point JVC sis à Sacré cœur Dakar, ce rassemblement est organisé Pour dénoncer ‘’l’arnaque des écoles privées’’, souligne la même source.



La crise sanitaire née de la propagation du nouveau coronavirus avait obligé à partir de mars 2020 l’Etat du Sénégal à fermer toutes les écoles.



‘’Dans cette situation très difficile où tous les secteurs battent de l’aile, les écoles privées exigent des parents d’élèves, aussi impactés, le paiement des trois (3) mensualités et des frais de scolarité alors que les enseignements n’ont pas été dispensés pendant cette période’’, relève le texte.



Sos Consommateurs appellent ‘’les forces vives du Sénégal, à un grand rassemblement pour dénoncer cette situation inacceptable’’.