Dakar, 3 fév (APS) - La secrétaire générale de la Francophonie, Michaelle Jean, a rappelé vendredi la ‘’témérité’’ de l’opposant historique congolais, Étienne Tshisekedi, décédé mercredi à l’âge de 84 ans, appelant les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ’’à œuvrer pour la tenue d’élections crédibles’’.



"La témérité d’Étienne Tshisekedi, figure emblématique de la vie politique congolaise, n’aura laissé personne indifférent, tant elle s’inscrit dans l’histoire mouvementée de la construction de l’État de droit en République démocratique du Congo", a déclaré Mme Jean, dans un communiqué de presse parvenu à l’APS.



Saluant la mémoire de M. Tshisekedi, elle souligne qu’"on l’a vu encore dans le cadre de l’Accord politique, conclu le 31 décembre 2016, entre les différentes coalitions de l’opposition et la majorité présidentielle’’.



La Secrétaire générale de la Francophonie appelle ‘’tous les acteurs politiques, les citoyennes et les citoyens de la RDC à œuvrer en toute sérénité pour la tenue d’élections crédibles, inclusives et apaisées, dans l’intérêt supérieur de la nation congolaise".



Étienne Tshisekedi, mort mercredi en Belgique à l’âge de 84 ans, a marqué de son empreinte la vie politique de la République démocratique du Congo, d’abord comme pilier du régime de Mobutu (1965-1997) avant de se muer en éternel opposant aux dirigeants en place à Kinshasa.



Sa mort est survenue en pleines négociations politiques sur un partage du pouvoir entre l’opposition et la majorité soutenant le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.







Il avait dénoncé énergiquement le maintien de M. Kabila à la présidence congolaise, au-delà de la date du 19 décembre 2016 qui marque la fin de son mandat.



L’opposition et le pouvoir congolais ont signé un accord politique destiné à mettre en place un régime de transition politique jusqu’à l’organisation d’une présidentielle prévue à la fin de l’année.