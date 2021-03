Dakar, 24 mars (APS) - Le Conseil des ministres a examiné et adopté, mercredi, le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.



Ces élections initialement prévues en juin 2019, devaient théoriquement être organisées au ‘’au plus tard le 28 mars 2021’’, après deux reports.

