Diourbel, 22 août (APS) - Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales se déroulent normalement dans le département de Diourbel où 2512 personnes ont été enrôlées à la date du 18 août par les différentes commissions administratives, a indiqué le préfet, Ibrahima Fall.



‘’Dans la commune de Diourbel du 31 juillet jusqu’à la date du mercredi 18 août, il y a pratiquement 2066 inscrits. Les deux commissions font parfois 250 voire 300 par jour, a-t-il dit lors d’un entretien avec l’APS.



Il y a 902 personnes qui ont procédé à un changement soit de circonscription électorale ou d’adresses électorales.



Selon lui, les opérations se déroulent normalement sur toute l’étendue du département de Diourbel qui compte 13 commissions administratives à l’exception de la commune de Diourbel qui en compte désormais 2’’.



Le préfet a relevé que les arrondissements de Ndindy et de Ndoulo sont à la traine dans le processus d’enrôlement des citoyens.



‘’L’arrondissement de Ndindy avec ses 6 collectivités territoriales totalise 180 nouveaux inscrits et Ndoulo en a 266. Cet effectif comparé à la commune de Diourbel montre que l’affluence n’est pas tellement importante’’, a-t-il fait remarquer.



Ces activités se font sous la supervision de la Commission électorale départementale autonome (CEDA) en présence des différents partis représentés.



‘’Il y a un regain d’intérêt. C’est ce que nous avons constaté de la part des populations. L’enjeu je pense c’est la nature des élections territoriales c’est à dire ce qui concerne carrément le quotidien des populations’’, a estimé l’administrateur civil.



A l’en croire, le département de Diourbel connait une amélioration du taux de participation contrairement aux autres années avec une forte présence des primo- votants pour les inscriptions.



‘’Actuellement dans le département ce qui est clair, on va dépasser les 3000 personnes au niveau des commissions en terme d’inscription et de modification. Près de 60% c’est au niveau de la commune de Diourbel’’, a-t-il fait savoir.



Ibrahima Fall a invité les populations à se rendre dans les commissions administratives pour faire le maximum d’enrôlement possible.



En ce qui concerne les contentieux, l’administration va veiller au respect strict des lois et règlements en vigueur, a rappelé le préfet.



FD/AKS