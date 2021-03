Dakar, 15 mars (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, préside, ce mardi, la revue sectorielle de son département, a appris l’APS.

La rencontre est prévue à partir de 9 h, au siège du ministère, à Dieupeul-Derklé.

Selon un communiqué reçu à l’APS, "l’objectif principal de cette revue est d’évaluer la politique sectorielle de l’année 2020 du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires".

Le texte ajoute qu’il "s’agira plus spécifiquement de présenter le bilan des résultats phares de 2020, de dresser l’état d’exécution des ressources financières et de dégager des perspectives".

Selon le communiqué, "la rencontre va permettre aussi de formuler des recommandations visant à améliorer et à renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées dans le secteur de la décentralisation, du développement territorial et de l’aménagement".

OID/ASB