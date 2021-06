Dakar, 9 juin (APS) – Un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux prédominera sur le pays au cours des prochaines 36h, avec des risques de pluies sur les régions Sud et Centre-Sud du pays, selon l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans son bulletin de prévision reçu à l’APS, l’agence signale qu’à partir du mercredi soir jusqu’au jeudi, ’’les conditions deviendront progressivement favorables à des pluies et orages sur les régions Sud (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) et Centre-est (Tambacounda, Bakel, Koungheul, Kaffrine et probablement Nioro et Kaolack)’’.

Elle ajoute que ’’malgré une légère baisse des températures, la chaleur se maintiendra à l’intérieur du pays ; sur le long du littoral par contre les températures resteront relativement clémentes’’.

Les visibilités seront bonnes tandis que les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur l’ensemble du territoire.

OID/ASB