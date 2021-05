Dakar, 21 mai (APS) – L’ambassadeur d’Israël au Sénégal Roï Rosenblit a indiqué que son pays avait l’obligation ’’de défendre ses citoyens comme n’importe quel pays du monde le ferait’’ contre les roquettes lancées par le mouvement Hamas.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur, jeudi soir, dans la bande de Gaza, après onze jours d’affrontements entre l’armée israélienne et le Hamas. Ces affrontements ont fait plus de 230 morts palestiniens et 12 côté israélien.

’’Israël a l’obligation de défendre ses citoyens, comme n’importe quel pays du monde le ferait (….) N’importe quel pays du monde le ferait !’’, a soutenu le diplomate dans une déclaration transmise à l’APS.

Selon lui, ’’Israël fait ce qu’il peut pour arrêter les tirs de roquettes et défendre ses citoyens’’.

’’Nous utilisons des armes de précision pour cibler les commandants militaires du Hamas et les rampes de lancement de roquettes dans la ville de Gaza. Lorsqu’il y a un risque de toucher des civils aux alentours, nous les prévenons par des appels téléphoniques et leur demandons de quitter la zone’’, a-t-il expliqué.

’’(…) les tirs de roquettes continuent sur nos villes, le nombre de victimes innocentes des deux côtés augmente. C’est une tragédie ! Aucun enfant ne devrait être tué, parce qu’il est israélien ou palestinien’’, dit-il.

Le diplomate s’en est pris au Hamas qui ’’au lieu de reconstruire Gaza, au lieu de construire des écoles, des hôpitaux et des mosquées pour ses citoyens, s’arme s’équipe de capacités militaires pour attaquer et tuer des citoyens israéliens’’.

Roï Rosenblit a relevé que ’’pendant que tout cela se passe, juifs, chrétiens et musulmans, (vivent) ensemble en Israël’’.

Il a souligné que samedi dernier, son fils ’’était debout dans le centre de Jérusalem, avec ses amis arabes de l’école, appelant à la paix et à la fin de la violence’’.

’’Pour les Sénégalais, cela peut sembler naturel, car ici à Dakar, tout comme dans ma ville natale de Jérusalem, les gens de toutes les confessions travaillent ensemble, vont à l’école ensemble, vivent ensemble. Nous ne devons pas laisser les terroristes gâcher cette coexistence’’, dit l’ambassadeur.

’’Les attaques à la roquette du Hamas depuis Gaza doivent cesser. Nous, Israéliens, et nos voisins les Palestiniens, méritons tous deux de vivre en paix et en sécurité’’, conclut-il.