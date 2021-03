Dakar, 23 mars (APS) – L’ONG Reporters sans frontières (RSF) annonce avoir déposé, lundi, auprès du procureur de la République de Paris, une plainte contre le réseau social Facebook pour “pratiques commerciales trompeuses”.





’’Sur le fondement de constats d’huissier, de témoignages divers et de citations d’anciens salariés de l’entreprise, RSF démontre que les engagements de la société californienne auprès des consommateurs reposent largement sur des allégations mensongères’’, souligne l’ONG de défense des journalistes dans un communiqué transmis à l’APS.





RSF indique dans le texte que ‘’Facebook laisse se propager la désinformation et la haine (en général et contre les journalistes), en contradiction avec ses conditions générales d’utilisation et ses campagnes publicitaires’’.





‘’Pour dénoncer un phénomène généralisé à l’échelle planétaire, RSF a fait le choix de déposer plainte en France, où le droit de la consommation est particulièrement adapté’’, rapporte la même source.





L’ONG relève que ‘’Facebook y compte un nombre important de consommateurs : 38 millions d’utilisateurs dont 24 millions d’utilisateurs uniques quotidiens’’.





Rappelant que ‘’les conditions de services de Facebook étant les mêmes partout sur la planète, RSF souligne qu’une décision de justice en France sur leur caractère trompeur pourrait avoir un impact global’’.





L’ONG qui ‘’étudie par ailleurs le dépôt de plaintes similaires dans d’autres pays’’ précise que cette plainte ‘’vise formellement les sociétés Facebook France et Facebook Irlande’’.





OID/AKS