Dakar, 3 déc (APS) – L’Université virtuelle du Sénégal et RTS, la télévision publique sénégalaise, ont signé une convention de partenariat visant à contribuer à la transformation des systèmes d’apprentissage et au renforcement des capacités des professionnels du secteur audiovisuel, a-t-on appris.



Dans un communiqué transmis à l’APS les deux parties s’engagent à travailler en étroite collaboration dans des domaines d’intérêt commun pour contribuer à la transformation des systèmes d’apprentissage et à renforcer les capacités des professionnels du secteur audiovisuel.



Les principaux axes de coopération concernent la création d’une chaîne thématique UVSRTS, la coproduction de programmes audiovisuels, le transfert de technologie, les échanges et la mobilité du personnel, l’accompagnement, par l’UVS, rapporte la même source.



Elle évoque également la création d’une Académie de l’audiovisuel, le renforcement de capacités dans les métiers de l’audiovisuel et de la communication digitale et l’accompagnement pour les stages et l’insertion professionnelle des étudiants.



‘’Quatre communications présentées par les experts des deux institutions sur les avantages comparatifs du numérique dans le cœur de métier de l’UVS et de la RTS, ont permis de mieux appréhender les convergences et les axes du partenariat’’, font savoir les deux entités.





AMN/AKS