Saint-Louis, 30 déc (APS) – Le maire de Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a annoncé le démarrage courant 2020 des travaux de dragage et de balisage de la brèche sur le fleuve Sénégal, devenue au fil des années un point de passage des pirogues pour rejoindre le large avec son cortège d’accidents parfois mortels.



La brèche de Saint-Louis avait été ouverte en 2003 sur le fleuve Sénégal. A l’époque il s’agissait de sauver la ville de la crue du fleuve et des inondations. Ouverte à l’époque sur une longueur de 4 mètres, la brèche a vu son diamètre augmenter sensiblement au point de devenir l’embouchure de ce cours d’eau.



La brèche est le théâtre d’innombrables accidents ayant couté la vie à des dizaines de pêcheurs



‘’Les travaux de dragage et balisage de la brèche de Saint-Louis vont démarrer en 2020. Ils seront entièrement réalisés par des entreprises hollandaises, les meilleures en terme d’aménagement de cette dimension’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.



‘’Le souci des hautes autorités est de protéger la ville de Saint-Louis, aujourd’hui fortement agressée par le phénomène des changements climatiques, notamment l’érosion côtière et l’avancée de la mer’’, a expliqué Mansour Faye.



Il a relevé que la brèche demeure ‘’une préoccupation majeure des populations et pour l’intérêt de la ville, en terme notamment de sécurité pour les pêcheurs.



Le maire de Saint-Louis a rappelé que l’Etat avait déjà pris des dispositions pour résoudre toutes ces difficultés liées à la brèche à travers le lancement des travaux de balisage initialement prévu en fin décembre 2018.



Ce décalage dans le démarrage des travaux était lié à des soucis techniques, a-t-il fait savoir.



BD/AKS/OID