Dakar, 18 nov (APS) – La nouvelle Directrice générale de la Société africaine de raffinage Marieme Ndoye Decraene a pris officiellement service ce mercredi, a-t-on appris auprès du service de communication de la SAR.



La passation de service entre Mme Decreane et Serigne Mboup, le DG sortant, s’est déroulée en présence du PCA de la SAR et du Directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Energies, selon la même source

Ingénieur de conception en génie civil, diplômée de l’École Polytechnique de Thiès, Marième Ndoye Decraene a dirigé, de novembre 2016 à août 2020, l’Unité de formulation du compact “Millenium challenge account” (UFC-MCA) en charge de la coordination, la formulation et la préparation à la mise en œuvre d’un Compact portant exclusivement sur le secteur de l’énergie.



Elle est également titulaire d’un Master spécialisé Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) EISTI-TASQ_OM, obtenu à l’Université Léonard de Vinci Paris La Défense, en France.



Serigne Mboup, ancien PCA de la SAR, était aux commandes de l’entreprise depuis 2018.