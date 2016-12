Kaolack, 21 déc (APS) - Le directeur des Transports routiers, Cheikh Oumar Gaye a informé, mercredi à Kaolack, de l’introduction du permis à points et de la généralisation des centres de contrôle technique des véhicules dans les régions au premier semestre de 2017.





Ces nouvelles dispositions entrent dans le cadre de la politique de renforcement des mesures de sécurité routière, a dit M. Gaye lors d’une rencontre de sensibilisation des acteurs routiers sur le permis à points.



L’Etat a initié depuis presque un an une série de réflexions pour la mise en place du permis à points, a dit le directeur général des Transports routiers qui a relevé l’existence d’ores et déjà de "documents techniques".



"Les documents pour la mise en œuvre du permis à points sont déjà élaborés. Ce qui reste en ce moment, c’est d’aller partager avec les acteurs pour un engagement de tous les citoyens" a-t-il ajouté.



Cheikh Oumar Gaye a en outre tenu à préciser que ce document administratif ne concerne pas seulement les transporteurs mais tous les automobilistes et usagers de la route.



Sur la mise en place de centres de contrôle technique, il a indiqué que l’Etat est en train de travailler à l’ouverture d’antennes régionales pour le premier semestre de l’année prochaine.



"Les appels d’offres sont déjà lancés et les contrats sont en cours de négociation (...)" a-t-il relevé, soutenant que "ce développement est à notre portée actuellement".



Selon lui, l’Etat a fait un grand effort pour mettre en place le centre de contrôle technique de Dakar pour assurer la sécurité du parc automobile national dont 70% est concentré dans la capitale.



La généralisation des centres de contrôle permettra d’aller au-delà du visuel actuellement en cours dans les région et de s’aligner à la modernité.