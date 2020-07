Sedhiou, 16 juillet (APS) – Une vingtaine de journalistes de la région de Sédhiou (sud) ont bénéficié d’un renforcement de capacités dans les domaines de la communication de crise et de l’engagement communautaire, a constaté l’APS



La Chambre de commerce d’agriculture et d’industrie de Sédhiou (CCIAS) a abrité jeudi la clôture de cette formation ouverte la veille au profit de reporters et acteurs locaux des médias provenant des différents départements de la région.



La rencontre initiée par le Service national de l’éducation et la formation pour la santé, dépendant du ministère de tutelle, visait notamment à permettre aux acteurs des médias d’avoir des outils leur permettant de véhiculer la bonne information tout en comprenant les méthodes d’approche communautaire, a souligné Ibou Guissé, un des formateurs.



