Dakar, 28 mars (APS) – Le Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux a été officiellement lancé à Sédhiou lors d’une réunion de partage d’information sur ses objectifs, a constaté l’APS.



Autorités administratives, populations concernées et acteurs du projet ont notamment échangé sur l’importance de ce projet dénommé également Agri-Jeunes +Tekki Nadwni+



Il s’agit d’un projet destiné à créer des revenus et des emplois décents et durables dans les filières de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche grâce au développement de l’entrepreneuriat, a-t-on appris lors de son lancement.



