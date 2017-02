+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++



Dubaï (Emirats arabes unis), 11 fév (APS) – L’ambassadeur du Sénégal aux Emirats arabe unis Ibrahima Sori Sylla a salué, samedi à Dubaï, la diversité et le dynamisme de la communauté sénégalaise dans cet Etat du golf où séjourne du 11 au 14 février le chef de l’Etat Macky Sall.







Le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise en marge du 5e Sommet des gouvernements qui s’ouvre dimanche à Dubaï. La rencontre a démarré par l’exécution de l’hymne national, une prière et la projection d’un film sur les réalisations du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).

Selon l’ambassadeur Ibrahima Sori Sylla, la communauté sénégalaise compte 8 pilotes et techniciens dans les différentes compagnies aériennes des Emirats, plus de 70 hôtesses de l’air et agents au sol, un corps professoral dans les matières scientifiques et littéraires.

La communauté estudiantine aussi s’agrandit dans les filières des études islamiques dont la finance islamique, les sciences et les technologies, a dit le diplomate, relevant également la présence d’hommes d’affaires évoluant dans l’import-export, le fret aérien et maritime.

Devant le chef de l’Etat, Ibrahima Sori Sylla a cité les imams sénégalais recrutés par l’Autorité des Affaires islamiques, un choix qui, selon lui, se justice par l’islam de tolérance que pratique le Sénégal.

Dans le cadre du FAISE (Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur), les femmes ont reçu 55 millions de francs CFA, a indiqué le diplomate, notant que ces femmes s’activent dans différents domaines malgré la cherté croissante de la vie aux Emirats arabes unis.

La coopération d’habitat des Sénégalais des Emirats arabes unis (COHSEAU) a été également créée en attendant la mise sur pied d’une association unique représentant l’ensemble de la communauté sénégalaise, a dit l’ambassadeur.

Face au chef de l’Etat, les Sénégalais ont soulevé des doléances liées à l’ouverture d’un centre de vote aux Emirats, la création d’une école sénégalaise, l’octroi de terrains et de bourses.

Le président de la République qui a salué l’apport de la diaspora dans le développement du Sénégal est longuement revenu sur la politique mise en œuvre par le gouvernement notamment le Plan Sénégal émergent (PSE) qui a fait l’objet d’une projection.

Il a également rappelé le PUDC et d’autres programmes comme la Couverture maladie universelle (CMU), les bourses de sécurité familiales, soulignant que le gouvernement poursuit une "politique de réduction des inégalités sociales".

Le rôle du Sénégal dans le règlement de la crise gambienne a été salué par de nombreux intervenants à la rencontre dont un Gambien.

OID/PON