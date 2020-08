Dakar, 11 août (APS) – Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a présidé, ce mardi, la troisième session du Comité de pilotage stratégique (CPS) du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), indique un communiqué reçu à l’APS.



‘’Cette troisième session du CPS a notamment permis d’examiner et de valider les Plans de Travail annuel 2020 des structures parties prenantes’’, précise la même source.



Elle ajoute que ‘’conformément aux dispositions contenues dans le document de formulation du PACASEN, le Comité de Pilotage Stratégique se prononce sur les plans de travail annuel des structures parties prenantes avant toute nouvelle allocation de fonds’’.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires ‘’qui a l’apanage de valider ou non les plans de travail annuel 2020 des structures parties prenantes, a évalué, sans, complaisance le travail abattu par ces acteurs’’, souligne le communiqué.



Dans la foulée, renseigne le texte, Oumar Guèye a exhorté les parties prenantes à faire de la performance leur crédo, en réitérant ses félicitations au Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall et à l’ensemble de ses collaborateurs.



‘’En si peu temps, le PACASEN s’est imposé dans le firmament des politiques publiques en général et plus particulièrement dans celle du développement local’’, s’est réjoui Cheikh Issa Sall, cité dans le communiqué.



Le PACASEN a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales (CT), explique-t-on dans le texte.