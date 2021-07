Dakar, 9 juil (APS) - La rue 289 de Sicap-Liberté, qui passe devant le stade Demba Diop de Dakar, a été officiellement baptisée vendredi du nom du célèbre chroniqueur sportif sénégalais Abdoulaye Diaw.



La commune Sicap-Liberté compte de cette manière honorer Abdoulaye Diaw, pour les services qu’il a rendus au sport sénégalais et au football en particulier dont il est l’un des analystes les plus réputés.

’’C’est avec une grande joie que je déclare que la rue Liberté 289 porte désormais le nom du doyen Abdoulaye Diaw, qui est un bel exemple d’engagement et d’inspiration pour les générations futures", a déclaré le premier adjoint au maire de la commune d de Sicap-Liberté, Cheikh Ndiaye, à l’occasion de cette cérémonie de baptême.

M. Ndiaye, représentant le maire Santy Sène Agne, affirme que "c’est la première fois dans la ville de Dakar qu’une commune baptise une rue du nom d’un chroniqueur sportif sénégalais".

"Le maire aurait bien voulu être là pour vous témoigner toute sa fierté et sa gratitude pour le service rendu au sport sénégalais et surtout vous réitérer son attachement à la fibre amicale qui vous lie", a-t- il ajouté.

Le président du comité d’initiative de "Sargal Abdoulaye Diaw", Moustapha Fall Che, a salué "l’engagement d’un citoyen modèle, un sportif qui depuis plus de quarante ans, contribue de fort belle manière au développement du sport dans notre pays".

Le conseil municipal de Sicap-Liberté "n’a pas hésité à donner son feu vert dès que nous nous sommes approchés du maire Santy Sène Agne pour lui demander qu’il baptise cette rue du nom d’Abdoulaye Diaw.

"Cette rue a une longue histoire avec Abdoulaye Diaw parce que non seulement c’est à côté qu’il garait sa R-5, mais c’est là que ses fans l’attendaient parce qu’il y passait pour aller au stade", a-t-il rappelé.

Le porte-parole des anciens footballeurs internationaux, Séga Diouf, a souligné "l’importance de rendre hommage aux anciens, qui ont tout donné au sport, de leur vivant".

"Aujourd’hui, ce sont tous les sportifs qui sont heureux et honorés car Abdoulaye Diaw est un grand sportif qui mérite tous les honneurs pour son service rendu à la grande famille du football", a-t-il indiqué.

Abdoulaye Diaw est un ancien chroniqueur de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) officiant au sein du Groupe futurs médias (GFM, privée) depuis quelques années après sa retraite.

Il a fait part de "toute (sa) gratitude à l’endroit de tout le monde, notamment le maire Santy Sène Agne et son équipe qui ont bien voulu (l’honorer)".

"Grâce à vous, je n’ai pas de regret du choix que j’ai fait, et si ma vie était à refaire, j’allais refaire la même chose", a-t-il dit, ajoutant : "Je suis venu avec beaucoup d’émotion parce je savais que j’allais rencontrer de grands amis que j’avais perdu de vue".

Il dit avoir "l’impression ce matin de vivre ce qu’on l’on appelle une véritable recréation".

"Si vous cherchez quelqu’un qui est d’une fidélité à vaincre tout obstacle, allez voir un sportif", a lancé Abdoulaye Diaw, qui sera par ailleurs honoré ce samedi, au CICES, "pour les services qu’il a rendus au sport sénégalais".