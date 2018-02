Dakar, 21 fév (APS) - La sixième édition de "la Grande rentrée citoyenne" se tient le jeudi 1er mars, à partir de 9 h, au Grand Théâtre national, à Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Selon le texte, "face aux élèves et étudiants venus des quatre coins du pays, un plateau exceptionnel de mentors viendra pour les encourager à persévérer sur la voie de l’excellence et de la citoyenneté".

Initiée en 2012 par Amy Sarr Fall, directrice de Intelligences Magazine, "la Grande rentrée citoyenne" est devenue, en l’espace de six ans, "le premier rendez-vous de l’excellence et de la citoyenneté où plus de 10 000 jeunes et 50 mentors ont été mobilisés", souligne la même source.

Elle ajoute qu’un "plateau exceptionnel" de mentors est attendu cette année avec notamment Momar Nguer, vice-président du groupe Total, le professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, recteur de l’Université de Thiès.

Il y aura aussi Me Amadou Moustapha Ndiaye, notaire, Gabriel Fal, président directeur général de CGF Bourse, Yaye Astou Thiam, directrice générale d’ETICCA.

