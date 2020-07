Dakar, 27 juil (APS) - L’Agence américaine pour le développement international (USAID) et la Région médicale de Dakar unissent leurs efforts pour réduire la propagation de la Covid-19 à l’approche de la fête de tabaski, prévue vendredi.

Elles ont lancé une caravane de sensibilisation dans 200 points de vente de moutons répartis dans quatre départements de Dakar, ciblant 10 000 courtiers, vendeurs et acheteurs, indique un communiqué reçu de l’ambassade américaine à Dakar.

La même source ajoute que cinq mille masques seront également distribués et 3 000 affiches encourageant les gestes barrières seront mises dans les points de vente.

Lancée depuis le 20 juillet, cette initiative, d’une durée de 15 jours est évaluée à 7 000 dollars américains (4 millions de FCFA).

‘’Elle a pour but de réduire le risque de transmission de la maladie, car les acheteurs et les vendeurs se partagent des espaces très restreints. Elle intervient à un moment où les cas de transmission communautaire sont en hausse et où les responsables gouvernementaux exhortent la population à respecter les mesures barrières (…)’’, soulignent les initiateurs.

Le communiqué rappelle que la protection des personnes préparant la Tabaski ‘’fait partie d’un ensemble plus vaste de mesures prises par le gouvernement des États-Unis pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus au Sénégal’’.

Il signale que l’USAID fournit 3,9 millions de dollars supplémentaires (2,2 milliards de FCFA) à titre de soutien financier supplémentaire et réoriente plus de 2 millions de dollars (1,1 milliard de FCFA), déjà engagés dans des activités de développement et de santé, pour répondre à l’épidémie.

Le communiqué relève que depuis des décennies, les États-Unis ‘’arrivent en tête des pays contribuant à la sécurité sanitaire et à l’aide humanitaire à travers le monde, ce qui permet à des pays comme le Sénégal de mieux répondre à la pandémie de Covid-19’’.

La même source souligne qu’au cours des 20 dernières années, les États-Unis ‘’ont investi, rien qu’au Sénégal, plus de 2,8 milliards de dollars (1 600 milliards de F CFA), dont près de 880 millions de dollars (500 milliards de F CFA) en assistance sanitaire’’.