Dakar, 30 juil (APS) – La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale déclare avoir débloqué 35 millions de francs Cfa pour venir en aide à des ménages vulnérables à l’occasion de la célébration de la Tabaski.

’’Une enveloppe de 35 millions de francs Cfa a été distribuée aux ménages démunis ayant sollicité la DGPSN’’, indique un communiqué reçu à l’APS.

Elle souligne qu’en raison de la pandémie de la Covid-19, le paiement ’’a été effectué via Poste One afin d’empêcher les regroupements et éviter la propagation du virus’’.

Selon la DGPSN, ’’à l’instance des années précédentes, cette démarche s’inscrit dans une dynamique de solidarité à l’égard des populations en situation de vulnérabilité’’.

