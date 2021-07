Tambacounda, 15 juil (APS) – L’inspecteur régional du commerce de Tambacounda, Alioune Badara Seck, a rassuré sur la disponibilité des produits de consommation prisés pendant la fête de la Tabaski, estimant qu’environ 87 tonnes d’oignons et 63 autres de pommes de terre avaient été déjà réceptionnées dans les marchés de cette région orientale du pays.



’’Les produits de grande consommation durant les fêtes à savoir l’oignon, la pomme de terre et l’huile sont suffisamment disponibles dans le marché pour satisfaire la clientèle. En ce moment, nous avons enregistré 87 tonnes d’oignons et 63 tonnes de pommes de terre’’, a-t-il notamment dit lors d’un entretien avec l’APS.



Le commissaire aux enquêtes économiques a souligné que les prix demeuraient dans l’ensemble stables, tournant entre 250 et 400 francs le kilogramme pour l’ognon, et entre 400 et 500 francs Cfa pour la pomme de terre.



Depuis le gel des importations de l’oignon en décembre 2020, le marché est totalement et entièrement couvert par la production locale, même s’il peut arriver que des opérateurs essayent d’augmenter le prix. Nous veillons, malgré tout, à ce que les prix restent stables, a fait valoir M. Seck.



Il a toutefois pointé du doigt la qualité de l’oignon et l’insuffisance des infrastructures adéquates de stockage.



’’Nous ne disposons pas beaucoup de centres de stockage pour conserver correctement le produit’’, a-t-il dit non sans évoquer la volonté des services de l’Etat d’installer davantage d’infrastructures de stockage dans la région de Tambacounda.



S’agissant de l’huile importée, c’est la logique du marché mondiale qui s’applique expliquant la hausse du prix dernièrement constatée, a-t-il fait remarquer en confirmant que le bidon d’huile de 20 litres, très prisé, était cédé à Tambacounda entre 21.000 et 22.000 FCFA aux clients.



