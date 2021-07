Tambacounda, 16 juil (APS) – Au total, 160.592 têtes de mouton ont été comptabilisées dans les marchés de la région de Tambacounda à cinq jours de la célébration de la Tabaski, a annoncé à l’APS, l’inspecteur régional de l’élevage et des productions animales.



’’Nous avons reçu 160. 592 têtes à la date du 16 (juillet) répartis entre les deux portes d’entrée à savoir Bakel, frontière avec la Mauritanie et Kidira pour le Mali", a notamment déclaré Ousmane Fall lors d’un entretien avec l’APS.



Il a, dans le même temps, fait savoir que 158. 024 têtes de mouton étaient entrées dans le pays en passant le département de Bakel et 2. 568 autres par Kidira, localité frontalière du Mali.



M. Fall a toutefois révélé avoir relevé pour cette année un nombre moins important de moutons par rapport à la même date l’année dernière, où la région avait totalisé 183.862 arrivées d’ovins, soit près de 23.270 moutons de moins.



Cette situation de baisse s’explique par les invendus de l’année dernière. Après la fête de Tabaski de 2020, ’’nous nous sommes retrouvés avec un effectif d’invendus estimé à 150 000 têtes à travers le pays’’, a expliqué docteur Ousmane Fall.



Il a souligné que tout se déroulait normalement et que les ventes continuaient à se faire suivant des prix variant entre 80. 000 et 180.000 francs Cfa.



S’agissant de la situation sanitaire, le chef du service régional de l’élevage et des productions animales a assuré que toutes les dispositions visant à éviter des cas de contaminations provenant de l’animal à l’homme avaient déjà été prises par les services compétents.



’’Nous avons au niveau des portes d’entrées, des postes vétérinaires et pour chaque camion qui entre dans le pays, des inspections sont effectués sur le bétail’’, a-t-il par exemple indiqué en ajoutant qu’un animal est systématiquement placé en observation s’il présente des signes d’une quelconque maladie.



