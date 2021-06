’’Nous avons reçu une information que Baye Modou Fall serait à bord d’un véhicule et précédé d’un scooter Tmax. Après recoupement, une patrouille routière de Missirah dit avoir aperçu une moto Tmax. Aussitôt, ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils l’ont trouvé en train de prendre du carburant à l’entrée de la ville’’, a expliqué le Colonel Mané.

’’Quelques minutes après, le véhicule qui transportait Baye Modou Fall a fait demi-tour pour voir la raison pour laquelle la moto s’est arrêtée. Mais, entre-temps, il a eu le temps de descendre du véhicule’’, a t-il souligné.

Les gendarmes ont retrouvé sur Baye Modou Fall et ses complices de l’argent. Ils transportaient également, à bord d’un véhicule, quatre valises contenant des tenues vestimentaires et du matériel d’infraction tels que des tournevis et arrache-clous.

Selon lui, ’’les éléments de la gendarmerie ont fait les fouilles et ont trouvé des habits qui lui appartiennent, notamment celui qu’il portait lors de son entretien médiatique’’.Le Commandant de la Légion Est a expliqué que ses élèments ont procédé à des fouilles dans le village.Toutefois, selon lui, ce sont les gendarmes postés à l’entrée de Missirah qui ont aperçu le détenu prenant la fuite. ’’Il a été arrêté après 500 mètres de course-poursuite’’, a-t-il précisé.