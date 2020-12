Tambacounda, 18 déc (APS) – Des agents de l’administration et acteurs de la société civile de Tambacounda (Est) ont participé vendredi à un atelier de mise à niveau sur les enjeux du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), a constaté l’APS.



Il est notamment attendu des travaux une définition des priorités de la région devant être remontées au niveau central dans le cadre des arbitrages.



’’Les principes de bonne gouvernance, les opportunités du numérique et des technologies nouvelles sont au cœur du dispositif pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques’’, a expliqué le représentant de la société civile dans les comités PGO au Sénégal, Mamadou Barry.



S’exprimant au sortir de l’atelier, il a indiqué que ces consultations régionales ont pour but de donner corps au concept de partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), une initiative multisectorielle dont le Sénégal est membre.



Il s’agit de promouvoir la bonne gouvernance au travers de la transparence de l’action publique en accord avec les acteurs de la société civile tout en s’appuyant sur les opportunités du numérique et des nouvelles technologies, a-t-il rappelé.



‘’ Il est attendu des acteurs, des propositions concrètes de pistes de solutions à même d’impulser le développement endogène et durable’’, a souligné Barry.



L’adjoint du gouverneur de Tambacounda en charge des affaires administratives, Amadou Salmone Fall a de son côté insisté sur le fait que les acteurs et les citoyens devaient avoir accès à l’information sur la gouvernance des affaires publiques.



‘’ Il y a des principes fondamentaux dont la redevabilité qui permet de rendre compte de l’exécution des politiques publiques au niveau des citoyens. Il nous faut donner accès à l’information aux citoyens, nos premiers interlocuteurs’’, a-t-il indiqué.





SDI/AKS