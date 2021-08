Tambacounda, 23 août (APS) – La Légion Est de la gendarmerie de Tambacounda, a initié lundi, une opération de contrôle des véhicules et autres engins pour sensibiliser les usagers de la route et réduire les accidents de la circulation, a indiqué le colonel Davy Koguilla Mané.

"Nous allons mener une vaste opération de contrôle des véhicules et autres engins pour effectuer un contrôle effectif de la situation des véhicules", a-t-il déclaré à la presse lors du démarrage de l’activité de contrôle et de sensibilisation sur les grands axes.

L’opération va durer une dizaine de jours sur toute la zone orientale contrôlée par la Légion Est de la gendarmerie de Tambacounda.

Selon le colonel Mané, les opérations de contrôle seront suivies de séances de sensibilisation pour les automobilistes.

"Nous profiterons de l’occasion pour sensibiliser les chauffeurs sur les mesures à prendre pour éviter au maximum les accidents. Le constat est que les accidents sont généralement causés par les hommes qui sont les numéros 1 dans les cas d’accident souvent notés", a-t-il relevé.

C’est pourquoi, a ajouté le colonel Mané, il faut que les chauffeurs soient sensibilisés pour comprendre la responsabilité qu’ils endossent à travers les véhicules qu’ils conduisent.

Il a souligné que le Haut commandement de la gendarmerie a mis à la disposition des brigades un certain nombre de moyens notamment des motos pour une grande mobilité des agents le long des axes, des véhicules et des cinémomètres pour mesurer avec précision la vitesse de course des véhicules.

Pour sa part, le commandant Pape Gorgui Ndiaye, de la brigade routière de Goudiry a indiqué que l’opération de contrôle lancée vise les pneumatiques, les cartes grises, les visites techniques et les assurances.

