Tambacounda, 16 mars (APS) - Le directoire régional des femmes en élevage (DIRFEL) a lancé mardi à Tambacounda (est) une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle, une initiative ciblant aussi les bovins et un quart de la volaille de la région de Tambacounda (est).



Cette campagne de vaccination prévue pour se poursuivre jusqu’en fin avril prochain concerne aussi les chevaux et les ânes.

Elle vise par ailleurs à sensibiliser les femmes sur l’assurance-bétail et sera l’occasion de distribuer du petit matériel aux éleveurs, selon les responsables du DIRFEL.

"Nous avons lancé cette initiative pour réduire la mortalité chez le cheptel, surtout chez les petits ruminants tout en contribuant à atténuer les séquelles de la pandémie de Covid-19 au niveau de la région de Tambacounda’’, a déclaré la présidente du DIRFEL, Dieynaba Sidibé.

"Nous allons mettre en place des bergeries, des chèvreries, poulaillers villageois en les dotant d’un habitat pour sécuriser les petits ruminants", a annoncé la chargée du volet animal du Programme d’appui au développement agricole et à l’entreprenariat rural (PADAER II), Abba Lèye Sall.

Selon Mme Sall, dans ce cadre, 12 organisations de la région de Tambacounda vont bénéficier de 100 bergeries et 20 poulaillers.

"La deuxième phase du programme consacre un important volet élevage, allant des investissements pour des infrastructures pastorales communautaires à des activités génératrices de revenus pour accompagner les femmes qui sont les cibles premières du programme", a dit Mme Sall.

Elle note que les espèces à cycle court constituent un moyen de lutte contre la pauvreté et un moyen d’amélioration de l’alimentation chez les femmes éleveurs.