Tambacounda, 20 août (APS) - L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième se déroulent sans difficultés dans les centres de la région de Tambacounda, où les mesures barrières contre la Covid-19 sont respectées par les candidats et le personnel enseignant.

Au terme d’une tournée dans quelques centres d’examen de la commune de Tambacounda, l’Inspecteur d’Académie Babacar Diack a salué la bonne tenue de l’examen de fin d’études primaires dans un contexte de lutte contre le coronavirus.

Il a également indiqué qu’aucune perturbation liée à l’hivernage ou à la pluie n’a été signalée dans les quatre départements de la région. ’’Pour cette première journée, tout se passe très bien’’, a t-il dit.

Pour l’année 2020, 13.867 candidats à l’examen du Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (CFEE) et à l’Entrée en 6e sont enregistrés dans les quatre Inspections de l’éducation et de formation (IEF) de la région de Tambacounda. Le nombre de filles est de 7.553 et celui des garçons 6.314.

Les candidats en lice sont répartis dans 91 centres. L’IEF de Tambacounda compte 7.157 candidats qui composent dans 38 centres.

Bakel compte 3.159 candidats répartis dans 26 centres à travers le département.

L’IEF de Goudiry a enregistré 1.634 candidats répartis dans 17 centres d’examen. A Koumpentoum, ils sont 1.917 candidats pour 10 centres.

