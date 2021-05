Tambacounda, 6 mai (APS) - Le gouverneur de la région de Tambacounda (Est), Oumar Mamadou Baldé, a invité jeudi, les populations et la municipalité de Tambacounda à arrêter de jeter des ordures ménagères dans le fleuve ’’Mamacounda’’ afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluies pendant l’hivernage.



Le ’’Mamacounda’’ est le bras de fleuve mort qui traverse la ville de Tambacounda. Il fait office de dépotoir d’ordures ménagères causant des inondations dans les maisons riveraines.



’’Ce bras de fleuve mort qui traverse toute la ville de Tambacounda est agressé par certains qui ont perdu de vue qu’on devait pas y jeter des ordures. Je demande aux populations d’en prendre conscience et d’arrêter", a ordonné le gouverneur au terme d’un comité régional de développement sur les inondations.



Il a invité la Mairie à ’’veiller à ce que les ordures ménagères collectées ne soient plus déversées dans le Mamacounda pour faciliter’’ le ruissellement des eaux de pluie.



’’Les services déconcentrés ont indiqué que les eaux de pluies s’écoulent plus facilement sans les dépôts d’ordures", a souligné le gouverneur précisant que de telles mesures de prévention peuvent éviter l’affaissement des maisons situées aux alentours.



Interpellé sur les constructions naissantes aux bords du ’’Mamacounda’’, Oumar Mamadou Baldé a demandé au Préfet du département et à la gendarmerie de procéder à l’arrêt de ces constructions.



’’S’il le faut, a-t-il poursuivi, nous allons indemnisé les occupants et les reloger dans le quartier excentré du Plateau’’.



’’Nous devons faire un effort pour libérer le Mamamounda et nous protéger des inondations", a ajouté M. Baldé.



A ce propos, il a également plaidé pour l’octroi de motos-pompes et de matériels de lutte contre les inondations au service d’hygiène et à la brigade régionale des sapeurs-pompiers.



Les services régionaux de la météo ont indiqué que les premières pluies sont attendues dans la région de Tambacounda entre la fin du mois de mai et début juin, avec une forte pluviométrie.