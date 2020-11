Tambacounda, 4 nov (APS) – Le général de division, Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, a effectué ce mercredi, une visite de travail dans la zone Est pour s’enquérir des capacités opérationnelles des unités.



Cette visite a été également l’occasion d’évaluer le niveau de protection des espaces frontaliers du pays dans sa frange Est pour ce qui concerne la gendarmerie.



Le général Tine a entamé depuis lundi une visite de travail devant s’achever vendredi dans les unités de la légion de gendarmerie Est couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou.



‘’ Nous voulons mettre l’effort sur les conditions de vie et de travail du personnel seul garantie de l’efficacité dans le service avant de donner les orientations’’, a-t-il déclaré à la presse.



Dans ces zones où la menace est prégnante, le haut commandement de la gendarmerie à rappeler que le professionnalisme et la rigueur doivent être les bases du service et de la posture.



Il a appelé le personnel à demeurer courtois et à faire preuve d’humanisme avec les populations, les bénéficiaires de l’offre de sécurité.



Dans la journée du mardi, le général de division Jean Baptiste Tine a visité les unités de Bakel et la brigade de proximité de Aroundou située à la frontière avec le Mali et la Mauritanie.



De même, le Haut commandant et sa délégation composée des officiers d’état-major et des chefs des services de soutien, se sont rendus à Kidira où se trouve le GARSI, Groupe d’actions rapides de surveillance et d’intervention.



A Goudiry, le patron de la gendarmerie s’est s’est entretenu avec le personnel de la brigade locale sur le point de situation opérationnelle et de présentation de plans d’action.



‘’Notre objectif est de s’enquérir des capacités opérationnelles des unités, des conditions de vie et d’exécution du service afin de les améliorer suite à ma dernière visite de prise de contact dans la zone Est’’, a indiqué le général Tine.



Selon lui, l’aboutissement de ces efforts du Haut commandement est d’améliorer ces conditions pour obtenir de meilleurs résultats et rehausser le moral du personnel.



