Niani Toucouleur, 7 avr (APS) – Le maire de Niani Toucouleur, une commune du département de Tambacounda (Est), Seydou Ba, a lancé mercredi un appel pour le désenclavement des zones d’habitation de cette collectivité territoriale.



’’Notre commune est considérée comme étant la plus enclavée du département de Tambacounda. A partir de Maka Colibantang, il n’y a pas de piste pour rallier la zone. Les populations ont tracé leur propre route sur une distance de plus de 20 km’’, a-t-il notamment indiqué.



La commune de Niani Toucouleur, située dans l’arrondissement de Maka Colibatang, polarise 35 villages et deux hameaux, mais n’est pas non plus raccordée au réseau électrique, a déploré le maire.



Il s’exprimait lors d’une cérémonie de ‘’Sargal’’ à son honneur organiseé par le projet USAID/Neema pour ’’’son engagement et sa volonté’’ de désenclavement de sa commune.



Des autorités administratives, sanitaires et des voisins venus de la Gambie ont magnifié les efforts fournis par le maire de l’élection.



’’Nous nous sommes fixés l’objectif de sortir cette localité de l’obscurité en contribuant à relever le niveau de vie des populations et améliorer l’accès à l’eau’’, a dit M. Bâ.



Selon lui, cinq puits ont été réparés et quatre sont en chantier ainsi que 13 abreuvoirs mis à la disposition des habitants dans plusieurs villages de la commune.



Par ses actions à la tête de cette municipalité, Ba a également rénové et équipé les postes de santé de Touba Bélel, Silamé et Cissécounda pour un meilleur accès aux soins de santé primaire.



’’Cette commune manquait presque de tout. Donc, nous nous sommes battus pour l’ouverture du poste de santé de Silamé, construit mais jamais fonctionnel’’, a-t-il souligné en exhortant à l’Etat à doter sa commune d’une ambulance pouvant faciliter les évacuations sur Tambacounda distante d’une centaine de kilomètres.



Dans le domaine de l’éducation, Seydou Ba a doté au collège d’enseignement moyen de Diamguène Sine, de groupe électrogène et de panneaux solaires pour la quasi-totalité des écoles élémentaires.



’’La municipalité a construit deux salles de classes à Djida mouride et Kaléla et remis des tables bancs à plusieurs écoles de la commune’’ a-t-il ajouté.



SDI/AKS/OID