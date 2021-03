Tambacounda, 25 mars (APS) – Le poste de santé du quartier Dépôt, dans la commune de Tambacounda (Est), a été réhabilité et équipé pour un coût de 80 millions de FCFA par l’association Action pour le développement du Sénégal oriental (ADESOR) en partenariat avec la Fondation Sonatel.

La remise symbolique des clés s’est tenue, jeudi, en présence de Me Sidiki Kaba, président de l’association ADESOR et du directeur général de la Sonatel, Sekou Dramé.

Le poste de santé de Dépôt est doté d’une nouvelle maternité avec une salle d’accouchement totalement rénovée et équipée ainsi que des logements de l’Infirmier-chef de poste.

La salle d’attente, la salle de consultation et de soins, la pharmacie entres autres ont toutes été réhabilitées et équipées par la Fondation Sonatel.

’’A travers cet acte, nous avons voulu une fois de plus démontrer notre engagement social auprès des populations’’, a souligné le directeur de la Sonatel.

Selon lui, ces infrastructures permettent un meilleur accès aux soins de santé primaire, ’’élément crucial’’ dans le dispositif sanitaire national.

’’Cette réhabilitation entre en droite ligne avec la volonté du groupe Sonatel d’appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le relèvement du plateau médical (...)’’, a dit M. Dramé.

Construit dans les années 70, le poste de santé de Dépôt se trouve dans les plus anciens quartiers de Tambacounda.

’’Il était dans un état de délabrement très avancé et sa rénovation était nécessaire du fait qu’il impacte sur six quartiers et 15 villages polarisés pour une population estimée à 35 000 habitants’’, a rappelé Me Sidiki Kaba.

’’La structure sanitaire est rénovée aux dernières normes afin de permettre aux populations de la région de bénéficier des services de qualité et équitables conformément aux politiques de santé maternelle et infantile’’, a-t-il dit.

