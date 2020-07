Tambacounda, 2 juil (APS) - Idrissa Sow alias Peulh bou rafét et ces co-accusés ont été condamné, jeudi, à la prison à perpétuité pour le cambriolage du Bureau de poste de Koumpentoum et le meurtre du commandant de brigade de gendarmerie, l’adjudant - major, Tamsir Sané.

Ils sont reconnus coupables par la chambre criminelle de Tambacounda des délits d’association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, port et usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort et des blessures.

Idrissa Sow âgé de 34 ans et quatre autres de ses acolytes ont droit à 15 jours pour interjeter appel.

Les accusés Pathé Ba et Khoureyssi Diallo en liberté provisoire sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA.

Le président de la chambre criminelle a ordonné le versement de 100 millions francs aux héritiers du commandant Tamsir Sané et deux millions FCFA pour chacune des victimes blessées pendant le cambriolage.