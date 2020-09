Tambacounda, 11 sept (APS) – La ministre des Mines et de la Geologie, Aissatou Sophie Gladima Siby, a remis vendredi, du matériel et des vivres aux orpailleurs de Tambacounda et de Bakel dans l’Est du pays.

Aissatou Sophie Gladima Siby a remis un don composé essentiellement de gels hydro alcooliques, de 25 tonnes de riz, du sucre et dix motos tricycles .

’’Nous souhaitons accompagner le secteur minier dont les activités sont presque inexistantes depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 au Sénégal. Je suis venue leur apporter mon soutien et témoigner de ma compassion’’, a déclaré la ministre des Mines.

Elle a rencontré à la gouvernance de Tambacounda, les acteurs du secteur minier venus des zones d’orpaillage de Diabougou et de Médina Foulbé.

La ministre des Mines et de la Géologie a soutenu que les paradigmes doivent être changées afin que ceux qui s’activent autour de l’orpaillage puissent se tourner vers d’autres métiers.



Selon elle, ’’pour mieux protéger les populations, l’Etat a suspendu les activités d’orpaillage afin de lutter contre la pandémie’’.

’’Et pour cela, nous souhaitons les accompagner dans la reconversion grâce aux programmes mis en place par le gouvernement’’, a-t-elle dit.

Il est également important de prendre en compte le volet de la sécurité des travailleurs du secteur minier ainsi que la préservation de l’environnement dans ces zones frontalières avec d’autres pays, a dit la ministre.

SDI/OID/AKS