Dakar, 16 oct (APS) - Un temps relativement stable prédominera sur le pays au cours des prochaines 72 heures avec néanmoins des possibilités de pluies faibles sur l’extrême Sud du territoire, selon l’agence nationale de la météo.

’’Les prochaines 72 heures resteront marquées par un temps relativement stable sur le pays avec néanmoins des possibilités de pluies faibles sur l’extrême Sud du territoire’’, indique l’agence.

Dans un bulletin de prévision, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM) signale que la chaleur se maintiendra sur le pays surtout sur les localités nord et est où le thermomètre affichera les températures les plus élevées.

Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

OID/AKS