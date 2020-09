Dakar, 15 sept (APS) - Un temps stable prédominera sur la majeure partie du territoire avec un ciel nuageux à passagèrement nuageux au courant des prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Toutefois, des risques d’orages et de pluies faibles à modérées seront notés sur les régions Sud du pays en fin d’après-midi et la nuit", signale l’Agence dans son bulletin de prévision reçu à l’APS.

Elle informe que la chaleur diurne sera toujours ressentie sur le territoire avec des maximas de température qui varieront entre 31° C à Dakar et 37° C à Podor.

Les visibilités seront généralement bonnes, fait-elle savoir, ajoutant que les vents seront de secteurs Sud à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.