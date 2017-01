Dakar, 27 jan (APS) – Le président de la République, Macky Sall a magnifié, vendredi à Dakar, les enseignements de Thierno Mountaga Ahmad Tall, petit-fils d’El Hadji Omar Tall, érudit musulman et résistant à la colonisation, estimant qu’"il a, toute sa vie durant, prêché la bonne parole pour cultiver l’entente cordiale entres les communautés".

’’Il comptait parmi les meilleurs des hommes de son époque eu égard à son amour de l’acquisition et la transmission du savoir. Son œuvre intellectuelle, son action sociale et sa pensée faite de sagesse ont toujours été au service des communautés’’, a-t-il dit, devant les membres de la famille de Thierno Mountaga Tall.

Macky Sall prenait part à une conférence internationale sur le thème ’’ Thierno Mountaga Tall ou l’incarnation de l’héritage Omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l’Islam’’. Cette manifestation se tient dans le cadre de la 37ème édition de la Ziarra annuelle omarienne.

Le chef de l’Etat qui est longuement revenu sur la vie et l’œuvre de Thierno Mountaga Tall, a loué sa "sagesse" et son ouverture, soulignant que, toute sa vie durant, il s’est mis au service d’Allah.

’’Il recevait tout le monde sans distinction d’âge. C’était un homme d’une simplicité à toute épreuve, incarnant la modestie envers ces semblables’’, a témoigné le président Sall.

Il a dit se souvenir que Thierno Mountaga Tall ne cessait à la Médina, le quartier où il vivait, de s’investir dans la propagande de la foi, de prêcher la bonne parole et de cultiver l’entente cordiale au sein de la communauté musulmane et le dialogue interreligieux.

’’Ce sont ces moments qui donnent au peuple des repères, non pas seulement pour connaître et se glorifier de la patrie mais aussi et surtout pour être confiant de leur devoir dans la construction du futur", a indiqué Macky Sall.

Pour lui, c’est dans la conscience du présent que se forme et se dessine les lignes du futur. ’’La vie de Thierno Mountaga Tall et son œuvre à travers les valeurs et les symboles sont des emblèmes et une source d’inspiration pour note peuple’’, a dit le chef de l’Etat.

Parlant toujours de l’homme, Macky Sall a soutenu que Thierno Mountaga Tall, disparu il y a 10 ans, a marqué la communauté musulmane par son parcours exceptionnel.