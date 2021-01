Dakar, 19 jan (APS) – Le gouverneur de la région de Thiès a pris, lundi soir, un arrêté portant interdiction temporaire circuler entre 21h et 5 H du matin.



’’Pour des raisons de sécurité liées au péril sanitaire du fait de la forte progression de la pandémie de la Covid-19 à Thiès, la circulation des personnes et des biens est interdite dans la région de Thiès de 21h à 05h du matin, du 19 au 26 janvier 2021’’, indique le gouverneur.



’’Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose aux sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’, selon l’arrêté, ajoutant des autorisations de circuler peuvent être délivrées par le gouverneur de région à titre dérogatoire.



De nouveaux arrêtés prorogent la durée du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès (ouest) pour une durée de huit jours, en attendant la promulgation de la nouvelle loi portant modification de l’état d’urgence et de l’état de siège, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.



OID